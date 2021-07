Uniti per San Cesareo commenta i recenti avvenimenti in città relativi agli odori acri e l’inquinamento acustico. Le loro parole:

San Cesareo, Mattogno e Scacco si dimettono dalla Commissione Temporanea per gli odori acri

A San Cesareo lo stato di disagio sugli odori acri e l’inquinamento acustico continua ad essere il tema caldo anche in questa estate 2021.

Dopo l’ultima denuncia nei giorni scorsi del Comitato Pro Campo Gillaro sull’ immobilismo dell’Amministrazione comunale sulla vicenda (nonostante a gennaio avesse già ricevuto i rapporti di verifica dell’Arpa da cui risultavano valori non conformi), nel consiglio comunale dell’8 luglio 2021 Massimo Mattogno capogruppo di minoranza e Michela Scacco, hanno rassegnato le dimissioni da componenti della commissione temporanea.

“La commissione – dichiara Mattogno – non è stata mai posta in grado di funzionare pienamente non essendo stata fornite alla stessa nessun documento e né le informazioni utili allo scopo, che invece vengono diramate dall’Amministrazione attraverso i social e solo a distanza di tempo.

Riteniamo inoltre lesive dell’immagine e dell’onorabilità dei consiglieri alcune affermazioni come quelle espresse sulla pagina FB del Comune di San Cesareo del 7 luglio in cui si afferma che ‘non è stata fornita notizia alla compagine politica, a garanzia dell’imparzialità dell’istruttoria stessa’, – prosegue – quasi a voler far apparire i componenti della commissione come soggetti non in grado di svolgere il proprio ruolo con terzietà”.

Dimissioni che però non significano abbandonare la questione anzi, concludono i consiglieri, annunciando che continueranno , in ogni caso, ad occuparsi della problematica in qualità di consiglieri comunali e presenteranno proposte concrete elaborate insieme per risolvere le problematiche di cui la commissione preposta avrebbe dovuto occuparsi.

Non è quindi uno scarico di responsabilità ma anzi un atto di protesta sul modo improprio di procedere che svilisce il ruolo dei consiglieri comunali democraticamente eletti e quindi, anche del Consiglio comunale, il massimo organo di rappresentanza civica.