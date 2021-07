Nel corso di un controllo del territorio predisposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Cassino, al fine di assicurare e garantire le misure ancora in atto anti-covid19, nonché alla prevenzione dei reati in genere, nella scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Sant’Elia Fiumerapido, deferivano in stato di libertà un 21enne ed un 20enne, entrambi del luogo, poiché resisi responsabili di “guida in stato di ebrezza”.

I dettagli

In particolare, i due, coinvolti in un sinistro stradale nei pressi del centro del predetto Comune, venivano sottoposti al test dell’etilometro risultando entrambi positivi con un tasso alcolemico rispettivamente pari a g/l 0,83 e g/l 1,27, con contestuale ritiro delle patenti di guida.