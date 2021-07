Uno spazio unico dove ogni persona può progettare la casa dei suoi sogni. Si tratta del nuovissimo showroom dalla storica azienda di Segni Edil Palmieri, presentato sotto gli occhi di molte persone accorse all’inaugurazione. Curiosi, professionisti e appassionati del genere hanno fatto da contorno ad un ambiente dove immaginazione e concretezza sono facce della stessa medaglia.

Il nuovo showroom di Edil Palmieri: cosa è possibile trovare?

Dopo la pandemia Covid-19 Edil Palmieri riparte e lo fa con il nuovo showroom. Già attivo dal 2006, si unisce nel 2021 all’insegna HABIMAT: il brand di BigMat dedicato alle finiture e all’interior design, ideato in collaborazione col team HABIMAT di Milano, che propone uno stile di vendita innovativo superando l’idea tradizionale di contenitore di prodotti per evolvere in un laboratorio dove architetti, designer e privati possono progettare i propri spazi.

Il nuovo showroom si sviluppa su una superficie di circa 450 mq ed è stato completamente rinnovato seguendo il layout e lo stile di vendita HABIMAT.

«È uno showroom di carattere tecnico dove è possibile trovare una consulenza specializzata per l’interior ma anche per la parte di edilizia – sottolinea Nicolò Palmieri –. Abbiamo scelto l’insegna HABIMAT perché crediamo che questo concept di vendita, basato sulla customizzazione del progetto, sia la chiave giusta per guidare il cliente nella scelta delle finiture. Il layout dello showroom così come il percorso immersivo ed esperienziale ci consentono di proporre un’idea di design e farla respirare dal vivo attraverso le moodboard, le campionature, i mix di materiali e di colori che il cliente può vedere, toccare e sentire cuciti su misura».

Ispirazioni e suggestioni di design personalizzate e uniche si traducono nella realtà in una consulenza e un servizio completo: progettazione con render 3D, computo gratuito dei materiali, assistenza pre e post-vendita anche in cantiere.

Immaginare ambienti cuciti sui propri desideri

Da HABIMAT Edil Palmieri sono disponibili tutti i materiali necessari per creare la casa dei propri sogni: rivestimenti per superfici verticali e orizzontali, come piastrelle e cementine, grès, pietre naturali, marmi, pavimenti vinilici e mosaici, ma anche parquet Listone Giordano e porte.

Ampia poi la gamma di soluzioni per l’ambiente bagno: sanitari, rubinetteria, arredobagno, vasche idromassaggio, saune e bagni turchi, termoarredi ma anche accessori e oggettistica, prodotti più di nicchia come la carta da parati e i camini.

Insomma, una vasta gamma di scelte pronte a soddisfare ogni esigenza. Non resta che andare in via Consolare Latina km 2,500 Segni e scoprire il nuovo showroom di Edil Palmieri.