Cos’è un carrello per scale e perché può esserti di aiuto

Il carrello per scale è un carrello elettrico utile per spostarsi in piano, scendere o salire su ogni tipologia di scalinata, trasportando importanti carichi senza sforzare la schiena, quindi senza affaticarsi eccessivamente e consentendo di muoversi in totale sicurezza. Chi cerca una carrello per scale che risponda ai bisogni di trasportare oggetti e in grado di offrire una soluzione efficace ai problemi di movimentazione materiali, deve sceglierlo in base a ciò di cui ha realmente necessità. In commercio ne esistono tantissimi e ovviamente, la scelta non può essere fatta a caso, ma pensata in base alle reali esigenze.

I carrelli manuali

I carrelli scale manuali, a confronto con quelli elettrici, sono la soluzione più semplice e immediata, ne esistono di tanti colori e prezzi e sono adatti quando dobbiamo spostare scatoloni o pacchi, dunque non oggetti molto ingombranti e pesanti, altrimenti, farlo, può diventare persino rischioso.

Il rischio parte dal fatto che si tratta di uno strumento molto utile, se commisurato allo scopo; dunque non adatto per scaricare elettrodomestici o stufe, poiché diventa facile perdere l’equilibrio può, infortunarsi o fare danni agli oggetti intorno. Nel caso di un professionista che deve scaricare e caricare oggetti quotidianamente, il carrello manuale non è la soluzione migliore.

I carrelli scale elettrici

I carrelli per scale elettrici hanno il vantaggio di far risparmiare fatica e risorse, di ridurre i tempi destinati a logistica e trasporto e di posizionare il carico in maniera ottimale. Possono essere trasportati carichi fino a 310 kg in totale autonomia, gestiti da un unico operatore senza supporti o ulteriori aiuti esterni: fatta eccezione durante la discesa e la salita fino alla consegna.

Grazie alla presenza del motore, il carrello può salire e scendere le scale autonomamente senza alcuna fatica da parte dell’operatore. Si tratta di strumenti molto usati dai professionisti per trasportare ingombranti e si distinguono in carrelli cingolati e a 3 ruote.

I carrelli scale cingolati sono adatti per pesi oltre i 350 kg e possono essere usati dove c’è ampio spazio di manovra. Quelli a 3 ruote salgono e scendono sfruttando il sistema di rotazione delle 3 ruote, appoggiano sul gradino in modo uniforme e si danno la spinta per muoversi verso l’alto o il basso, senza l’azione dell’operatore.

Perché un carrello per scale può essere d’aiuto

Come già detto, il carrello elettrico per scale può essere a ruote o cingolato. I primi sono maneggevoli e per niente ingombranti e sono utili per trasportare carichi anche importanti, soprattutto ai piani alti, come ad esempio mobili, strumenti per ufficio come fotocopiatori, serramenti, elettrodomestici, caminetti, stufe, ecc… Stiamo parlando di carrelli che passano nei corridoi e negli androni anche stretti, sono dotati di ruote antitraccia che preservano i pavimenti e possono essere ripiegati e riposti senza ingombrare.

I carrelli per scale cingolati sono idonei a trasportare carichi oltre i 300 kg e dunque hanno bisogno di una base solida: sono fondamentali nel caso di spostamento di casseforti, distributori automatici o bancomat. A differenza di quelli per scale a ruote, i carrelli di questo tipo necessitano di maggiore spazio di manovra.