Gioco legale, scegliere la sicurezza dei casinò online certificati

Il gioco a distanza continua a far avvicinare appassionati e tanti curiosi che vogliono divertirsi online come all’interno di un vero casinò. In Italia giocare nei casinò virtuali è legale, infatti l’intero comparto viene controllato e regolamentato dallo Stato.

I portali online sicuri e controllati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli

I casinò legali, chiamati anche casinò ADM o casino AAMS, sono gli unici a garantire sicurezza e legalità ai giocatori. Un esempio di gioco sicuro si può avere navigando nel portale di Novibet.it dove oltre alla vasta selezione di giochi troviamo in modo chiaro le sezioni dedicate al gioco responsabile, i vademecum su come e a chi chiedere aiuto in caso di bisogno e le pagine dedicate alle misure di tutela, come l’autoesclusione temporanea. Dunque, una maggiore consapevolezza riguardo l’utilizzo dei canali online per il gioco d’azzardo si può certamente ottenere con una conoscenza dei portali digitali controllati attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tutti i casinò online legali in Italia devono offrire ai loro iscritti la possibilità di auto escludersi. Basterà compilare un modulo presente sul sito del casinò. Come per un ambiente fisico, il casinò virtuale deve essere un luogo in cui viene diffusa una cultura del gioco consapevole e dove facilmente sono rintracciabili le informazioni sui rischi relativi al gioco.

Limiti di puntata, test di auto valutazione, limiti di ricarica e assistenza al giocatore, sono questi alcuni degli strumenti che un portale legale e sicuro offre ai visitatori. Servizi essenziali e condizioni necessarie per un divertimento all’insegna della sicurezza e della legalità.

La ricerca Ipsos e Luiss sul gioco in Italia

È proprio di questi giorni l’uscita del primo rapporto di ricerca sul settore del Gioco in Italia, nato dalla collaborazione tra la Luiss Business School e Ipsos, realizzato con il supporto di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al centro dello studio ci sono le dinamiche del gioco in Italia, i comportamenti dei giocatori e rischi connessi allo sviluppo di canali illegali.

Una disamina dettagliata quella dello studio Luiss-Ipsos, che necessita di una riflessione profonda sul ruolo del gioco legale. “Abbiamo rilevato più di 4 milioni di giocatori in canali illegali che, a differenza di quanto spesso si pensa, non sono degli individui marginali, ma pienamente inseriti nella vita civile e sociale. Un altro fenomeno che merita attenzione è il gioco legale non consapevole, agito da chi non comprende bene il limite tra legalità e illegalità, fenomeno che osserviamo sia on-line sia off-line. Una strategia comunicativa più efficace sembra essere necessaria per far uscire dall’illegalità questa quota di giocatori» ha dichiarato il Presidente di Ipsos Pagnoncelli.