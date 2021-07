Abbiamo sentore che questi atti siano causati da bande di giovani, che non sanno come passare il tempo e si sfogano con tutto ciò che si trovano davanti; nel parco ad esempio sono stati danneggiati i giochi per i più piccoli e la fontana della piscina causando la rottura del gettito e non voglio immaginare altro, abbiamo rinvenuto anche siringhe…non certo quelle utilizzate per somministrare i vaccini…e questo in un parco pubblico frequentato da bambini. Non va assolutamente bene.