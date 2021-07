Nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero un cittadino del Perù di 33 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, per uso di atto falso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Ecco cosa è successo al quartiere Quarticciolo.

I fatti

Il 33enne è stato fermato dai Carabinieri impegnati nei quotidiani controlli alla circolazione stradale, in via Molfetta, al Quarticciolo. L’uomo ha fornito ai militari una patente di guida che è risultata contraffatta, motivo per il quale è stata ritirata e sequestrata. Nei suoi confronti è scattata anche la sanzione al Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita.

Successivamente i militari hanno anche effettuato una perquisizione veicolare e personale che ha permesso di rinvenire oggetti atti a offendere, che sono stati sequestrati.

Al temine del controllo l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Foto di repertorio