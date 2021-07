I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno arrestato un pusher di 55 anni, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Il pusher è stato sorpreso dai militari, nel corso dei consueti controlli del territorio, all’interno di un immobile in via Recanati, di proprietà dell’ATER, in cui si era intrufolato abusivamente e dove a seguito della perquisizione sono stati ritrovati 11 grammi di cocaina e 10 di hashish, suddivisi in dosi, e della somma contante di circa 500 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. La droga e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati.

L’immobile è stato riconsegnato all’ente proprietario.

Dopo l’arresto, il 55enne è stato condotto in caserma e successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.