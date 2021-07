Il Senato ha approvato la riforma costituzionale, attribuendo ai 18enni la possibilità di voto per eleggere il Senato. Fino ad oggi, il voto era consentito solo a chi avesse compiuto 25 anni di età.

Anche i 18enni possono votare per il Senato

La riforma, approvata in via definitiva oggi, 8 luglio 2021, sarà promulgata tra tre mesi, al fine di consentire la richiesta di un referendum confermativo, dato che alla Camera sono mancati i due terzi, come riportato dall’Ansa.

In favore della riforma hanno votato 178 senatori, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti.

Foto di repertorio