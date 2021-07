Roma, viale Palmiro Togliatti. Tenta una rapina armato di coltello su un bus Atac: arrestato

Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha arrestato ieri mattina un uomo di 49 anni per aver tentato di rapinare, armato di coltello, una signora a bordo di un bus in transito su viale Palmiro Togliatti, altezza via Casilina.

La vicenda

Sono stati gli agenti del V Gruppo “Casilino” che, durante lo svolgimento dei consueti servizi di viabilità nella zona, hanno ricevuto l’allarme lanciato da alcuni passeggeri a bordo del mezzo, linea 451, e immediatamente sono saliti a bordo del bus, bloccando U.C.R., cittadino di nazionalità brasiliana, intento a strappare la collana ad una donna, minacciandola con un coltello.

Provvidenziale l’intervento dei caschi bianchi e di alcune persone presenti, che hanno cercato di aiutare la vittima, la quale ha riportato anche una ferita sul braccio, inferta dall’aggressore con l’arma da taglio, di oltre 20 cm, in suo possesso.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di rapina, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, oltreché per detenzione abusiva di strumento atto ad offendere.