Estate a teatro Parco del Castello di Colleferro: 5 titoli in abbonamento!

Sarà un’estate di grande teatro a Colleferro, con artisti importanti quali Michele La Ginestra, Enzo Decaro, Enrico Lo Verso, Tullio Solenghi, Raffaele Latagliata che dal 25 luglio al 28 agosto 2021 animeranno il Parco del Castello grazie alla collaborazione tra il Comune di Colleferro e ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo finanziato da MIC – Ministero della Cultura e da Regione Lazio.

Estate a teatro Parco del Castello di Colleferro luglio e agosto 2021

In M’ACCOMPAGNO DA ME, regia di Roberto Ciufoli, Michele La Ginestra si ritrova “recluso” su un palco abbandonato, che per magia del suo amico “teatro”, si trasforma in un’improbabile aula giudiziaria, nella quale vedremo passare avvocati, imputati, incredibili personaggi delle favole, persino un prete… tutti intenti a dialogare con un giudice immaginario, non tanto dei reati commessi, ma delle loro problematiche esistenziali! (25 luglio ore 21)

…FINO ALLE STELLE! SCALATA IN MUSICA LUNGO LO STIVALE di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo e regia di Raffaele Latagliata, è uno spettacolo musicale ambientato negli anni 50, in cui due giovani squattrinati vanno alla ricerca del successo viaggiando per l’Italia e ripercorrendone le canzoni più famose dell’epoca (29 luglio ore 21.00).

Enzo Decaro, accompagnato dalle musiche al pianoforte di Francesco Mancarella e al beatbox da Filippo Scrimieri, adattamento e regia di Alessandra Pizzi, dà voce all’Eroe Omerico spiegandoci le motivazioni che hanno accompagnato il viaggio di Ulisse e aiutandoci nella comprensione di quei “viaggi quotidiani” che spesso compiamo alla ricerca di noi stessi: UN’ODISSEA INFINITA il 4 agosto ore 21.00

Enrico Lo Verso, moderno Ovidio, tesse le fila del racconto e narra di Eco e di Narciso, di Apollo e Dafne, di Proserpina e delle altre figure straordinarie che costellano l’universo delle METAMORFOSI, regia Alessandra Pizzi il 12 agosto ore 21.00. A sottolineare la magia del mito le coreografie di danza di Marilena Martina, scandiscono il tragico volo di Icaro, l’entusiasmante nascita della Primavera, il commovente amore di Callisto, l’ira di Atena e la sorte di Aracne.

Tullio Solenghi, interprete magistrale al quale Sergio Maifredi, che firma anche la regia, ha affidato il progetto DECAMERON UN RACCONTO ITALIANO IN TEMPO DI PESTE, restituisce allo spettatore la lingua originale di Giovanni Boccaccio rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un testo contemporaneo. Il risultato è uno spettacolo divertente, di grande raffinatezza, davvero per tutti. (28 agosto ore 21.00).

Ecco il programma

25 luglio ore 21.00

MICHELE LA GINESTRA

M’accompagno da me

regia di Roberto Ciufoli

produzione Teatro7

29 luglio ore 21.00

TIZIANO CAPUTO e AGNESE FALLONGO

…Fino alle stelle!

Scalata in musica lungo lo Stivale

regia Raffaele Latagliata

produzione Ars Creazione e Spettacolo

4 agosto ore 21.00

ENZO DECARO

Un’Odissea infinita

dall’opera di Omero

con musiche dal vivo a cura di Francesco Mancarella (pianoforte) e Filippo Scrimieri (beatbox)

adattamento e regia di Alessandra Pizzi

Ergo Sum Produzioni

12 agosto ore 21.00

ENRICO LO VERSO

Metamorfosi

Altre storie oltre il mito

dall’opera di Ovidio

regia Alessandra Pizzi

coreografie Marilena Martina

Ergo Sum Produzioni

28 agosto ore 21.00

TULLIO SOLENGHI

Decameron un racconto italiano in tempo di peste

progetto e regia Sergio Maifredi

produzione Teatro Pubblico Ligure

Parco del Castello, Via Caduti del ’38

Biglietto: 10 euro

Abbonamento a 5 spettacoli: 40 euro

Prevendita presso il Teatro Vittorio Veneto

Via Artigianato 47 Colleferro (Rm)

9, 16, 24, 25, 28, 29 luglio dalle 16.00 alle 20.00

3, 4, 11, 12, 27, 28 agosto dalle 16.00 alle 20.00

Per informazioni: tel. 0687085371

www.atcllazio.it – teatrocomunalecolleferro@gmail.com

Il numero di spettatori è regolato da normativa prevenzione e gestione Covid – 19