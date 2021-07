Ancora sangue sulle strade della Capitale: a perdere la vita ieri, 6 luglio 2021, verso le 19:30, un motociclista di 36 anni.

Incidente mortale in via Cassia Nuova

L’uomo è morto sul colpo dopo uno scontro frontale con un furgoncino, sulla Cassia Nuova, all’altezza della zona Tomba di Nerone.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, impegnate per diverse ore per eseguire i rilievi sulla scena del sinistro. Sembrerebbe, da una prima ricostruzione, che lo scontro sia avvenuto per una manovra di sorpasso.

Il conducente del furgoncino, un italiano di 52 anni, invece, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea.

Foto di repertorio