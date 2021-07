Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato un 33enne tunisino con l’accusa di ricettazione.

La vicenda

Transitando in via Casilina all’altezza del parco di Centocelle, i Carabinieri hanno notato l’uomo, già conosciuto per i suoi precedenti specifici, a bordo di un motociclo e lo hanno fermato per un controllo.

Durante le verifiche è emerso che l’uomo era alla guida senza documenti di identità e di circolazione e quindi i Carabinieri hanno approfondito i controlli, accertando che il veicolo era stato rubato dalla proprietaria, residente a Colleferro, che ne aveva denunciato il furto.

Il 33enne è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e il motociclo è stato riconsegnato alla proprietaria.