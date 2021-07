Nel corso dei quotidiani controlli antidroga eseguiti nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 42enne romano, senza occupazione e con precedenti.

L’uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto all’interno di una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia ed è stato fermato per una verifica. Dopo i primi accertamenti, i Carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione nella sua abitazione, nella stessa via, dove hanno rinvenuto 245 g di hashish, 34 g di marijuana, 5 g di cocaina e 400 euro in contanti. Il 42enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Con la stessa accusa, gli stessi Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato anche un 36enne originario di Tivoli, già noto alle forze dell’ordine.

Impegnati in un mirato servizio di osservazione e pedinamento negli ambienti della droga di Zagarolo, i Carabinieri sono riusciti ad arrivare al 36enne e a fermarlo in via Berlinguer dove passeggiava a piedi. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di 23 dosi di crack, 23 dosi di cocaina e 90 euro in contanti, ritenuti provento delle sue attività illecite. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo di convalida in Tribunale.