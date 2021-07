Di seguito, il comunicato stampa della ASL Roma 5.

Il comunicato stampa

Vai a fare il vaccino anti Covid 19 presso i nostri camper? Con l’occasione potrai aderire anche al programma di Screening per la Prevenzione del tumore al colon retto.

Partirà, infatti, lunedì 12 luglio il progetto sperimentale della ASL Roma 5, prevede, oltre alla vaccinazione contro il Coronavirus, anche la contestuale distribuzione del kit per eseguire il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Questo test è rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, residenti nei Comuni della ASL Roma 5.

I camper torneranno ad effettuare gli screening nei Comuni già raggiunti per le vaccinazioni nei giorni precedenti l’inizio della campagna di prevenzione.

“Si tratta di un’iniziativa sperimentale di notevole interesse – commenta il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – Abbiamo pensato che sarebbe stato utile unire i due grandi progetti per la salute: quello di lotta al Coronavirus e quello della prevenzione oncologica. I nostri camper ci consentono di raggiungere un gran numero di persone contemporaneamente, nello stesso luogo e in territori distanti. Come Azienda abbiamo il compito e il dovere di tutelare la salute dei cittadini per il raggiungimento di un ben-essere collettivo e, non nascondendo che in questa fase pandemica non è stato semplice garantire tutti i servizi al 100 per cento, dobbiamo spingere sull’acceleratore. La prevenzione oncologica e la campagna vaccinale non si fermano, vanno avanti e invitiamo tutti ad aderire”.

“I tumori del colon retto sono al secondo posto, come frequenza, tra le malattie tumorali in Italia e in Europa. Si sviluppano molto lentamente a partire da piccole lesioni preneoplastiche chiamate polipi (adenomi), che possono iniziare a sanguinare qualche anno prima della comparsa di altri sintomi. La ricerca del sangue occulto nelle feci – spiega il responsabile della UOSD Sani stili di Vita Screening della ASL Roma 5, Pasquale Valente – è dunque un test di screening che individua le persone che hanno necessità di sottoporsi ad una colonscopia al fine di diagnosticare il tumore in fase precoce, consentendo così di asportare i polipi prima che si trasformino in tumori maligni ed altresì di trattare le lesioni tumorali in modo definitivo e tempestivo, prevenendone la progressione. La sopravvivenza, dopo l’asportazione del tumore, è strettamente legata alla precocità della diagnosi e ad un efficace trattamento. I programmi di screening servono proprio a questo, e lo fanno con provata efficacia”

IL VACCINTOUR – Campagna itinerante vaccinazione anti Sars Cov 2

Prosegue il “Vaccintour” della ASL Roma 5. Due le unità mobili (camper) che si spostano di comune in comune. La campagna, iniziata il 30 giugno, si estenderà entro il mese di luglio a tutti i 70 comuni della ASL.

Possono vaccinarsi, senza necessità di prenotazione, tutti i cittadini di età >18 anni non ancora vaccinati. Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile (camper) portando con sé tessera sanitaria e documento di identità. Per la campagna è utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson.