Lidl assume personale: figure ricercate anche a Roma

Come viene riportato dal noto portale di informazione Circuito Lavoro, Lidl assume addetti vendita, apprendisti e altre figure. La nota catena di supermercati è infatti pronta a potenziare l’organico dei punti vendita italiani con numerosi profili. Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Lidl assume addetti vendita: posizioni aperte e requisiti

Lidl è una nota catena internazionale di supermercati nata in Germania. Sbarcata in Italia nel 1992 con un punto vendita ad Arzignano, oggi conta ben 680 negozi e circa 20.000 dipendenti. L’azienda offre inoltre un contesto lavorativo interessante, perfetto per chi desidera intraprendere una carriera stimolante. Sempre alla ricerca di nuovi talenti, Lidl ha recentemente pubblicato nuove offerte di lavoro, riservate e profili e figure differenti. Eccone alcune:

Back office con tedesco Ufficio Acquisti

Traduttore Labeling & Regulatory

Apprendista addetto vendite part-time

Operatore di filiale part-time

Addetto vendite a chiamata

Capo filiale/Store manager

Commesso specializzato/Assistant Store manager

Addetto vendite part-time 8 ore

Come fare per inviare il CV

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere approfonditi sul sito ufficiale di Lidl, nella sezione “Lavora con noi”