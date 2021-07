Dall’arredamento professionale alle forniture alberghiere, a una gamma completa di attrezzature. Tutto quello che serve ai professionisti della ristorazione su Allforfood.com è acquistabile in pochi passaggi, con offerte speciali che assicurano ulteriori opportunità di risparmio. Più di 40mila articoli in catalogo, per il 98% Made in Italy, e oltre 10 anni di esperienza in un e-shop unico.

Digitando www.allforfood.com il cliente approfitta di preventivi gratuiti fai da te e trasporti rapidi e assicurati, per i quali vengono impiegati corrieri attivi anche in ambito internazionale: TNT, Fercam e Zust Ambrosetti.

La proposta fornisce risposta a tantissime attività: dalle pasticcerie alle gelaterie, dai ristoranti alle macellerie, ma anche bar, hotel e pizzerie. Per il 98% si tratta di articoli espressione della produzione italiana e i restanti sono stati scelti per assicurare la medesima efficienza.

Passando in rassegna l’offerta incontriamo, tra gli altri, espositore da banco vetrina, impastatrice per pizza, affettatrici professionali, abbattitore di temperatura, friggitrici, fabbricatore ghiaccio, pentole professionali, armadio frigo, lavabicchieri, macchina per granita, lavatoi inox, forno a gas per pizza, cucina industriale e tantissimi altri. Tra i brand in catalogo figurano Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Isa, Scab Design.

Insieme all’impegno su qualità e convenienza c’è la tutela del cliente. Viene infatti messa a disposizione un’assistenza qualificata, fruibile via telefono, email e chat online, nonché metodi di pagamento affidabili (carta di credito, PayPal, bonifico e pagamento alla consegna, con anticipo del 30%). Il supporto è personalizzato e accessibile anche nel post-vendita.

La piattaforma è attiva da oltre 10 anni (il lancio sul mercato risale al 2007) ed è grazie a quest’esperienza che ha costruito una rete di partner in grado di fornire al cliente prodotti superiori a ottimi prezzi. L’attenzione verso la qualità distingue del resto l’intero catalogo, consultabile attraverso una navigazione improntata alla massima semplicità.

Non lasciarti sfuggire le ultime novità e le promozioni esclusive sulle attrezzature per la ristorazione, scopri subito tutti i vantaggi di scegliere www.allforfood.com.