Fregene Mare, corsi gratuiti per ragazzi: tutte le info

Nell’ambito di Fregene Mare, la Fondazione Gennaro Santilli e l’Associazione Manes offrono corsi gratuiti ai giovanissimi. L’invito è rivolto a ragazzi e ragazze con neurodivergenza o plusdotazione, tra gli 11 e i 16 anni.

L’iscrizione è gratuita e non ci sono costi per partecipare alle varie esperienze, che comprendono attività formative, laboratori, pittura, musica, giochi e mare. Fregene Mare ha avuto inizio il 5 luglio e fino al 16 ospiterà al massimo un primo gruppo composto da 15 persone; mentre dal 19 al 30 dello stesso mese c’è spazio per il secondo gruppo, sempre composto da 15 persone.

L’orario di partecipazione ai corsi è dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:00. Sia pranzo che merenda sono al sacco.

Info

Per informazioni riguardanti le iscrizioni, i contatti sono i seguenti: Eleonora 3291120922; Pietro 3298564759 e Lorenzo 3496663854. Per informazioni, i ragazzi sono a disposizione ai suddetti numeri dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00. Essendo i posti limitati, si consiglia di informarsi quanto prima.