Si comunica che la Segreteria Territoriale FAISA CISAL ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore, con rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 a fine servizio per il giorno 12 luglio 2021. Di seguito una nota diramata:

Sciopero trasporti 12 luglio 2021 a Roma: tutte le info

In relazione al predetto sciopero, si invita tutto il personale al rispetto della normativa relativa alla regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146, come novellata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, nonché della “Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero” di cui alla deliberazione 17/30 del 16 febbraio 2017 – G.U. n. 64 del 17/3/2017 – e della deliberazione 18/138 del 23 aprile 2018 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Si richiama tutto il personale al corretto esercizio del diritto di sciopero nell’ambito della durata dello stesso in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, secondo le modalità indicate dalle Organizzazioni Sindacali proclamanti, come integrate dalla Regolamentazione Provvisoria 17/30.

Le fasce garantite

In particolare, dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell’utenza per le quali il servizio si pone come essenziale, come di seguito individuate:

prima fascia: dall’inizio del servizio alle ore 8.30; seconda fascia: dalle ore 17,00 alle ore 20.00.

Tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all’ora di inizio dello sciopero, dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri.

Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovrà rientrare nei depositi all’orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede.

I tempi di preparazione e riconsegna dei mezzi non dovranno compromettere il regolare svolgimento del servizio programmato, nonché l’effettiva riattivazione dello stesso al termine dello sciopero.

Allo scopo di assicurare l’effettuazione di tutte le corse programmate al di fuori della collocazione oraria dello sciopero, e a completamento ed integrazione delle modalità indicate dalle Organizzazioni Sindacali proclamanti, si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

Servizio Automobilistico e Filoviario

il personale di guida dovrà essere presente in servizio 30 minuti prima della conclusione dello sciopero o/e dell’inizio delle fasce orarie di garanzia ;

; le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a

Servizio Tranviario

il personale di guida dovrà essere presente in servizio da 30 a 50 minuti prima della conclusione dello sciopero o/e dell’inizio delle fasce orarie di garanzia ;

; le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a

Il servizio notturno di superficie con turni a cavaliere della mezzanotte, in ordine a ragioni organizzative, potrà scioperare esclusivamente nella notte tra l’ 11 e il 12 luglio 2021 . Per tale motivo, il servizio notturno di superficie con turni a cavaliere della mezzanotte tra il 12 ed il 13 luglio 2021 non potrà scioperare .

Servizio Metroferroviario

Servizio Metro A

il personale di macchina dovrà essere presente in servizio da 30 a 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell’inizio delle fasce orarie di garanzia ;

; le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a

Servizio Metro B-B1

il personale di macchina dovrà essere presente in servizio da 30 a 120 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell’inizio delle fasce orarie di garanzia ;

; le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a

Servizio Metro C

il personale di stazione/movimento dovrà essere presente in servizio da 30 a 45 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell’inizio delle fasce orarie di garanzia ;

; le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a

Servizio Roma-Lido

il personale di macchina dovrà essere presente in servizio da 30 a 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell’inizio delle fasce orarie di garanzia ;

; le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a

Servizio Roma/Pantano – Roma/Viterbo

il personale di macchina dovrà essere presente in servizio da 30 a 60 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell’inizio delle fasce orarie di garanzia ;

; le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a

Ulteriore personale di supporto, indispensabile all’erogazione del servizio: il personale dovrà essere presente in servizio da 15 a 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell’inizio della fascia di garanzia.

Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio, alle biglietterie e al customer care sciopera con le medesime modalità dell’esercizio.

Il personale degli impianti fissi, ausiliari del traffico, della trazione e il restante personale non indicato sciopera l’intero turno.

Con riferimento alle disposizioni di cui sopra, la presenza in servizio dovrà essere garantita con il rientro “graduale” del personale interessato all’interno dell’orario come sopra individuato mediante la predisposizione, da parte dell’Azienda, di appositi comandi.

Figure escluse dallo sciopero

Settore “Superficie”: ingegneri centrali, capi tecnici centrali, capi movimento centrali, il personale della centrale operativa – Centrale

Settore “Metro-Ferroviario”: il personale in servizio presso la Direzione centrale manutenzione (DCM) e la Direzione centrale elettrificazione (DCE); il Dirigente centrale traffico (DCT); il Dirigente supervisore (DS “Metro C”).

Il personale addetto alle attività di guardiania, sicurezza, vigilanza, apertura/chiusura delle stazioni, annunci presso la Direzione centrale operativa (DCO) di ciascuna linea, nonché gli operatori dei sistemi di controllo del

In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, le Direzioni competenti provvederanno ad emanare apposite istruzioni finalizzate a garantire i presidi necessari e la ripresa del servizio all’utenza al termine dello sciopero programmato, in analogia con quanto previsto in occasione degli scioperi di 24 ore.

L’inosservanza di quanto sopra detto, potrebbe comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 146/90 e s.m.i..

Di seguito, la nota di USB sullo sciopero:

Trasporti, lunedì 12 luglio sciopero di 24 ore dei lavoratori delle aziende private Roma TPL

I lavoratori del trasporto pubblico privato di Roma TPL – Cotri – Mauritius e altre consorziate, lunedì 12 luglio scioperano dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, rimettendoci la loro paga, per chiedere più sicurezza e maggiori manutenzioni sulle vetture aziendali.

Da anni i lavoratori percorrono milioni di chilometri nel Comune di Roma servendo le periferie, cercando di effettuare il loro lavoro nel miglior modo possibile, invece vengono continuamente minacciati da continue contestazioni disciplinari e vessati, perché chi si lamenta e chiede i minimi livelli di sicurezza per sé e l’utenza trasportata, viene punito con molti giorni di sospensione e qualcuno finanche licenziato.

Qui di seguito riportiamo solo alcune delle problematiche che i lavoratori hanno chiesto di risolvere, documentandole con foto, mentre l’azienda si rifiuta di intervenire sulle conseguenze, che impattano pesantemente sulla sicurezza e sull’organizzazione lavorativa:

Molte vetture hanno il sistema bloccaporte guasto. Questo sistema è essenziale per garantire che la vettura non parta, se le porte restano aperte, a garanzia dei passeggeri che salgono e scendono;

Numerose vetture hanno il finestrino posto guida e le botole bloccati. Ricordiamo che l’apertura del finestrino e delle botole serve in questo momento di pandemia per permettere una maggiore areazione all’interno della vettura e prevenire la diffusione del Covid-19;

Diverse vetture hanno problemi di sospensioni e di sedili posto guida guasti che sono causa di aggravamento delle condizioni di salute degli autisti;

Gli autisti non hanno servizi igienici, servizio fondamentale sempre, ma oggi ancor di più, visto che sono costretti ad utilizzare wc promiscui e non dedicati, come quelli pubblici. Una grave condizione di ulteriore rischio in piena pandemia sanitaria.

L’estate è arrivata e come tutti gli anni il problema dell’aria condizionata permane, immutato a bordo delle vetture: prive di finestrini apribili, le vetture diventano un forno per i passeggeri e per i lavoratori.

Chiediamo che le istituzioni intervengano per sanzionare le aziende che mettono a rischio autisti e utenti e tolgano il servizio a chi non lo eroga in piena sicurezza

LUNEDÌ 12 LUGLIO 2021 SCIOPERO

DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:00

E DALLE ORE 20:00 A FINE SERVIZIO

appuntamento ai lavoratori in sciopero all’Assessorato alla Mobilità

via Capitan Bavastro 94 dalle 10:30 alle 14:00

USB Lavoro Privato – Trasporti Roma e Lazio