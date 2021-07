Ciociaria. Il bollettino Coronavirus di oggi, 6 luglio: tre nuovi positivi

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria con i dati inviati oggi, 6 luglio 2021, dalla ASL di Frosinone. Dagli ultimi tamponi effettuati, sono stati registrati 3 nuovi casi positivi e 6 negativizzati. Fortunatamente, non si registrano decessi in provincia di Frosinone.

Il bollettino di oggi

“Nelle ultime 24h sono stati effettuati 547 tamponi nel territorio della ASL di Frosinone. Abbiamo registrato 3 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. I negativizzati sono 6.

Non abbiamo registrato decessi”, è quanto comunicato dalla ASL Frosinone.

Di seguito, la tabella con tutti i nuovi dati: