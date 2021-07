Continuano i servizi di controllo della Polizia di Stato sull’intero territorio di Roma e provincia ai c.d. esercizi di vicinato; questa volta la zona interessata è quella del XI Municipio.

I dettagli

In questo ambito, gli agenti del dell’XI Distretto di PS San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, hanno affisso il cartello “CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE” ad un birrificio e ad un bar ai quali è stato notificato il decreto di sospensione temporanea della licenza prevista dall’articolo 100 del T.U.L.P.S: (testo unico delle leggi di PS).

I provvedimenti sono giunti dopo una lunga serie di controlli amministrativi posti in essere dagli uomini dell’ufficio di polizia di via Portuense; 6 le attività commerciali controllate, 2 delle quali risultate non in regola e sanzionate. 5 lavoratori irregolari, dopo i controlli, hanno ottenuto un regolare contratto.

Per quanto riguarda le 2 attività colpite dal provvedimento del Questore si segnala che in entrambi i casi, i locali, sono risultati frequentati da persone con pregiudizi di polizia, inoltre, il gestore del birrificio è stato trovato palesemente ubriaco durante uno dei controlli e più di una volta le Forze dell’Ordine sono dovute intervenire in quel locale per delle liti fra gli avventori ed il gestore stesso. Ai gestori del bar è stata recentemente contestata anche la violazione della normativa sui giochi e scommesse, con sanzione ed annessa chiusura per 7 giorni.

Le 2 attività erano state, inoltre, segnalate dai residenti per disturbo alla collettività.

Il birrificio dovrà tenere le serrande abbassate per 10 giorni, mentre il bar per 7.