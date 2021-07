Questa mattina, 6 luglio 2021, alle ore 5: 58 la S.O. ha inviato in via Salaria, due Aps (6/A e 10/A) e quattro botti (AB6, AB10,AB11 e AB32) con il funzionario di servizio (Urg 1) per l’incendio divampato in un’attività industriale.

Incendio a Via Salaria

Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incendio inizialmente è partito da un deposito di legname e si è poi propagato andando ad interessare un capannone confinante, dove all’interno avviene la lavorazione di metalli.

Ancora in corso le operazioni di spegnimento. Potrebbero seguire aggiornamenti.