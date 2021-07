Morta Raffaella Carrà: il volto più noto e amato d’Italia aveva 78 anni

È morta oggi Raffaella Carrà. La showgirl più amata dagli italiani e per anni volto noto della tv aveva 78 anni. Da diverso tempo non compariva più nei palinsesti, ma l’amore per lei non è mai venuto a mancare da parte di tutti i telespettatori, sia quelli più giovani, che quelli più anziani.

Morta Raffaella Carrà

A darne la notizia è stato il suo ex compagno, Sergio Japino, che ha così dichiarato: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“.

Amici, parenti e nipoti sgomenti da questa perdita incolmabile. Nelle prossime ore ci saranno maggiori notizie in merito al decesso e ai funerali. Non mancheranno iniziative istituzionali per commemorarla. Intanto, sui social è pioggia di commenti che inneggiano alla Raffaella Nazionale e di quanto mancherà a tutti.