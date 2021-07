Assoluzione per l’imprenditore Ezio Bigotti. Il Tribunale di Roma ha assolto l’accusato di bancarotta fraudolenta con la seguente motivazione: il fatto non sussiste. I giudici della quarta sezione penale hanno così proceduto nei suoi confronti.

La condanna richiesta era di sette anni e sei mesi di reclusione, ma non è stata applicata per via della suddetta sentenza. I giudici hanno così fatto cadere le accuse per lui e per Luciano Caruso. La vicenda riguardava un’indagine della guardia di finanza del 2018.