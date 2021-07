Risultati fuori specifica, ritirato farmaco antinausea dagli Ospedali e dalle farmacie in Italia. Ecco lotti ed info

Le info

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ha disposto il ritiro dalle farmacie di 6 lotti di un medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile che serve per la prevenzione e trattamento di nausea e vomito post-operatori (PONV) negli adulti e, secondariamente, nei bambini (2-11 anni) e negli adolescenti (12-18 anni)..

I lotti

Nello specifico, il divieto riguarda lo XOMOLIX 2,5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 1 ml lotti n. 1820, scad. 30.06.2021, n. 1821, scad. 31.07.2021, n. 1911, scad. 31.03.2022, n. 1919, scad. 30.11.2022, n. 2001, scad. 31.01.2023, n. 2002, scad. 31.03.202, AIC 038169025 ditta KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V…

Il ritiro è stato disposto rispettivamente a seguito della comunicazione da parte della ditta KYOWA KIRIN SRL concernente risultati fuori specifica per presenza di particella visibili in confezioni del medicinale ed ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006.

A tutela della salute pubblica e per la sicurezza dei pazienti, in via precauzionale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, AIFA il 2 luglio ha emanato con una circolare raccomandazioni a tutte le strutture sanitarie e a tutti gli operatori sanitari operanti sul territorio Italiano di prontamente isolare, o comunque rendere indisponibili all’utilizzo tali lotti fino al richiamo.