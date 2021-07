Ancora un brutto incidente sulla via Pontina, vicino Aprilia. Traffico bloccato.

Brutto incidente sulla Pontina: persone ferite

Altra giornata difficile per i tanti automobilisti che stanno attraversando la via Pontina. Come viene segnalato dal portale di informazione sul mondo della viabilità Astral, proprio sulla Pontina si è verificato un incidente piuttosto serio.

Il tratto interessato è quello vicino Aprilia. Sul posto, oltre le Forze dell’Ordine, ben tre ambulanze. Il traffico, secondo quanto segnalato, è paralizzato.

Potrebbero seguire aggiornamenti.