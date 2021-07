Un 34enne è stato accoltellato alla gola fuori da un bar di Anzio. Una violenta aggressione scatenata, pare, per futili motivi ne ha causato il ferimento e la conseguente corsa in ospedale per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. A colpirlo, un uomo con un machete.

L’aggressore si è poi dato alla fuga a bordo di un’auto e pare non fosse solo al momento del fatto. Adesso è ricercato dalle forze dell’Ordine.

Aggressione fuori al bar di Anzio

L’episodio risale a ieri sera, quando è giunta una richiesta d’intervento al 112 in zona via Re Latino. Il 34enne accoltellato alla gola è stato trasportato in ospedale per le cure. Sul posto sono intervenute le forze dell’Ordine locali per ricostruire la dinamica dell’accaduto e interrogare i testimoni oculari.

Potrebbero seguire novità in merito alle indagini da parte della Polizia e anche sulle ricerche dell’aggressore. Speriamo che la vittima possa riprendersi.