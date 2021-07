Salmonella in condimenti: lotto richiamato da Migros

La Migros richiama i condimenti LeChef Burger nel macinaspezie e Senape bianca nel contenitore di vetro. Nei prodotti citati è stata riscontrata la presenza di salmonella. Non si possono escludere eventuali rischi per la salute. Interessati anche i nostri frontalieri.

Il richiamo

Nel corso di un controllo di routine da parte del produttore, nei condimenti «LeChef Burger da 43 g nel macinaspezie» e «Senape bianca in grani da 50 g nel contenitore di vetro» sono state riscontrate tracce riconducibili alla presenza di salmonella. Per ragioni di sicurezza la Migros ha disposto preventivamente il richiamo del prodotto.

Il lotto incriminato

Nello specifico sono interessati dal richiamo i condimenti “LeChef Burger 43 g”nel macinaspezie, n. d’articolo: 1062.919, da consumare preferibilmente entro fine: 5.2023 e la “Senape bianca in grani da 50 g” nel contenitore di vetro. La clientela è pregata di non consumare i prodotti in questione. La salmonella può causare patologie e disturbi gastrointestinali, quali ad esempio la diarrea.

Se dopo aver consumato il prodotto si dovessero avvertire sintomi quali nausea, diarrea o mal di testa, si raccomanda di consultare un medico. Non potendo escludere del tutto eventuali rischi per la salute, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda anche ai numerosi frontalieri italiani, massima allerta.

I condimenti, che erano in vendita a livello nazionale nelle maggiori filiali Migros, possono ovviamente essere riportati in tutte le filiali Migros, che provvederanno a rimborsare il prezzo d’acquisto.