Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono stati impegnati in una serie di controlli antidroga dal centro storico alle periferie, eseguendo anche mirati blitz nelle note piazze di spaccio e nei luoghi maggiormente frequentati da tossicodipendenti. Ad esito delle attività sono state arrestate 2 persone e sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e hashish.

I blitz a Roma. Cosa è successo a Ostiense

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno fermato un 26enne romano, già noto alle forze dell’ordine, mentre era a bordo della sua autovettura. L’ ingiustificato nervosismo dell’uomo ha portato i Carabinieri ad approfondire le verifiche e ad eseguire una perquisizione personale e del veicolo.

Il 26enne è stato infatti trovato in possesso di 4 sigarette “artigianali” contenenti hashish e, all’interno di un vano del cruscotto, è stato trovato un involucro di cellophane contenente 26 g della stessa droga.

La successiva perquisizione a casa del fermato, in via del Commercio, ha portato i Carabinieri al sequestro di altri 92 g. di hashish che erano occultati all’interno di un vaso nella cucina. Rinvenuti anche bilancini di precisione e materiale per il taglio e confezionamento della droga.

Attività a Tor Bella Monaca

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, invece, hanno arrestato una 40enne con precedenti, trovata in possesso di 9 dosi di cocaina in una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.