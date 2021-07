Velletri, brutto incidente ai 5 Archi: 20enne elitrasportato al San Camillo

Brutto incidente sulla via Velletri-Nettuno, altezza 5 archi. Feriti due ragazzi, uno è stato elitrasportato in ospedale.

Brutto incidente sulla via dei 5 archi, tra Velletri e Nettuno

Incidente piuttosto serio in via dei 5 archi, nella zona di Velletri. Secondo quanto trapela, due giovani centauri sono finiti contro una macchina e sono caduti a terra per diversi metri. Il sinistro sarebbe avvenuto a causa di un sorpasso azzardato. A rimanere ferito anche l’automobilista, residente a Segni.

A rimanere feriti sono rimasti due ragazzi di 20 anni. Uno è stato elisoccorso e trasportato presso l’Ospedale San Camillo di Roma ed ora sarebbe in condizioni piuttosto serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri con due pattuglie per effettuare i rilievi del caso e chiudere il tratto interessato dall’incidente.