Ciociaria. Sospensione idrica martedì 6 luglio in alcuni Comuni: ecco dove

Dal portale di Acea si apprende che è prevista una sospensione del flusso idrico martedì 6 lulio 2021: ecco i dettagli.

I dettagli

“Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata presso la condotta adduttrice nel Comune di Esperia, martedì 6 luglio dalle ore 10:00 alle 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni comuni. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Campodimele : intero territorio comunale;

: intero territorio comunale; Comune di Castro dei Volsci : centro storico;

: centro storico; Comune di Falvaterra : frazione Valle Moritola;

: frazione Valle Moritola; Comune di Pastena : intero territorio comunale;

: intero territorio comunale; Comune di Pico : intero territorio comunale;

: intero territorio comunale; Comune di Pontecorvo: frazione Sant’Oliva (zona Caldaia e campagna) e frazione Tordoni.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.

Acea Ato 5 si scusa per i disagi”, è quanto si apprende da Acea.

Foto di repertorio