Ampliata a 48 ore la possibilità di dare conferma per l’anticipo della seconda dose AstraZeneca per gli under 60. Lo comunica l’Unità Crisi della Regione Lazio, tramite la pagina social di Salute Lazio. Molti utenti, però, commentano dicendo che è impossibile rispondere all’SMS per dare la conferma.

I dettagli

“E’ in corso l’invio degli sms per le anticipazioni del vaccino AstraZeneca rivolto alla fascia d’età Under 60: chi lo desidera può anticipare la seconda dose secondo le indicazioni ministeriali.

E’ stata ampliata a 48 ore la possibilità di dare conferma dell’anticipo della vaccinazione. In 8mila hanno già confermato l’anticipazione della seconda dose al 56esimo giorno dalla prima dose”, è quanto comunicato dall’Unita Crisi della Regione Lazio e pubblicato sulla pagina Facebook di Salute Lazio.

Molti utenti, però, stanno riscontrando dei problemi ad inviare la risposta di conferma all’SMS: problematiche emerse anche in precedenza, tanto che la Regione ha ampliato a 48 ore la possibilità di confermare l’anticipo della seconda dose del vaccino AstraZeneca per gli Under 60.

