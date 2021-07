Un tragico incidente è avvenuto, su via Casilina, nella zona del Comune di Monte Compatri. Un uomo di 49 anni è morto in seguito allo scontro.

Incidente su via Casilina, nella zona di Monte Compatri

Un’auto e uno scooter T-Max si sarebbero scontrati, per cause ancora da accertare. L’incidente ha provocato la morte di un uomo di 49 anni, mentre la conducente dell’altra vettura coinvolta nello scontro, una donna, sarebbe stata portata in ospedale per alcuni accertamenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’Ordine e il personale sanitario con l’eliambulanza, ma per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.

