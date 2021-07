Week end a Roma che si preannuncia con temperature record di caldo, ma anche ricco di eventi, alcuni anche gratuiti. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti da oggi, 2 luglio, fino a domenica 4 luglio 2021.

Roma da oggi al 4 luglio le Notti Bianche del Cinema



Film, eventi e maratone in 70 sale in tutta Italia. A Roma tra i tanti appuntamenti anche all’Adriano, al Nuovo Cinema Aquila,

alla Casa del Cinema, alla Biblioteca Laurentina, al Centro Culturale Elsa Morante

Anteprime, incontri, eventi e maratone da quella dedicata a Fantozzi, nel quarto anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio , a quella su Dario Argento, organizzata in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, fino alla maratona di film di Quentin Tarantino. E così via.

Roma Capitale partecipa alle Notti Bianche del Cinema, che da oggi alle 18, fino al 4 luglio, alle 22 , in tutta Italia, celebreranno la magia del grande schermo, tra titoli cult e anteprime, nonché incontri con professionisti del settore, in una 48 ore di proiezioni ed eventi non-stop.

Ideata da Alice nella Città e realizzata insieme a tutte le associazioni di categoria nell’ambito del progetto di rilancio #soloalcinema, la manifestazione vede l’adesione di 70 sale in tutto il Paese, da Milano a Bologna, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Rovigo, Padova e molte altre. Nonché Roma, appunto. Obiettivo dell’Amministrazione è mandare un nuovo e forte segnale di ripartenza, invitando il pubblico di appassionati, rimasti forzatamente a lungo lontani dalle sale a causa della pandemia, a tornare davanti al grande schermo per condividere con altri cultori o semplici curiosi il piacere della visione. In piena sicurezza, ovviamente. Un ulteriore modo per vivere insieme la città, all’insegna della cultura, in una vera e propria festa delle arti. In questo caso, del cinema, tra lungometraggi, cortometraggi e docufilm, ma anche racconti di emozioni da backstage. Madrina della kermesse è Monica Bellucci.

Molti gli appuntamenti in programma nella Capitale. Tra i nomi noti coinvolti, Massimiliano Bruno, protagonista di un evento speciale a lui dedicato, il 2 luglio , al Cinema Adriano. Riflettori accesi su Pierfrancesco Favino che, al Cinema Adriano, il 3 luglio , presenterà Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, anche alla presenza di Elena Sofia Ricci. Lo stesso giorno, al Cinema Eden, Fabrizio Gifuni parlerà al pubblico del suo film del cuore Indagine su un cittadino al sopra di ogni sospetto di Elio Petri.

Alla Casa del Cinema, sabato 3 luglio alle ore 21, Volume Entertainment e Il Socio Aci presenteranno Maratona Fantozzi, in occasione del quarto anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio. L’evento sarà inaugurato da Laura Delli Colli e presentato da Mario Sesti, e vedrà ospiti la famiglia Villaggio e diversi artisti, amici e compagni di viaggio di Paolo Villaggio. Seguirà la proiezione del docufilm La Voce di Fantozzi, con la regia di Mario Sesti e prodotto da Volume Entertainment. La Maratona proseguirà poi al Cinema Adriano, dalle 23.

Alla manifestazione partecipa anche il Nuovo Cinema Aquila, centro di promozione cinematografica di Roma Capitale, con un articolato programma di proiezioni, che si svolgerà dalla mezzanotte alle tre del mattino sia del 2, sia del 3 luglio . In cartellone, una serie di cortometraggi e documentari, con proiezioni alla presenza degli autori.

La Biblioteca Laurentina | Centro Culturale Elsa Morante omaggia Alfred Hitchcock, con una maratona che prende le mosse dai suoi film di esordio per attraversare poi tutto il periodo britannico fino ad arrivare alle prime pellicole dirette negli Stati Uniti in una serie di proiezioni “da brivido”, all’Arena Laurentina.

A chiudere le Notti Bianche del Cinema il 4 luglio sarà Edoardo Leo che al Multisala Andromeda presenterà al pubblico il suo esordio alla regia 18 anni dopo.

Ogni sala cinematografica che aderisce alle Notti Bianche del Cinema pubblicherà sul proprio sito la programmazione degli eventi in calendario.

L’iniziativa è organizzata da Alice nella Città insieme a Anica, Anec, Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, U.N.I.T.A., 100autori, ANAC, UECI, CNA Cinema e Audiovisivo, SNGCI con i Nastri d’Argento, FICE, ACEC, AFIC, doc/it e con il patrocinio del Ministero della Cultura, di Roma Capitale e il supporto di Regione Lazio, delle Italian Film Commissions, della Camera di Commercio di Roma e partner come Terna S.p.A. e TIMVISION. Media partner dell’evento METRO e IL QUOTIDIANO DEL SUD.

PROGRAMMAZIONE A ROMA

2 luglio

BIBLIOTECA LAURENTINA | CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE – MARATONA ALFRED HITCHCOCK

ore 19:30 IL PENSIONANTE, con Ivor Novello, Marie Ault, Arthur Chesney

ore 23:30 BLACKMAIL, con Anny Ondra, John Longden, Cyril Ritchard

ore 01:00 THE MAN WHO KNEW TOO MUCH, con Peter Lorre, Leslie Banks, Edna Best

ore 02:30 LA MOGLIE DELL FATTORE, con Jameson Thomas, Maud Gill, Lilian Hall-Davis

ore 04:30 L’AGENTE SEGRETO, Con Madeleine Carroll, John Gielgud, Peter Lorre

ore 06:00 THE SKIN GAME, con Helen Haye, Edmund Gwenn, Jill Esmond

ore 23:30 IL LABIRINTO DELLA PASSIONE, con Virginia Valli, Carmelita Geraghty, Miles Mander

TIMVISION FLOATING THEATRE

ore 21.00 MARATONA DARIO ARGENTO con videomessaggio

“L’uccello dalle piume di cristallo”, “Profondo rosso”, “Suspiria”

CINEMA EDEN

ore 18.30: “Occhi blu” di MICHELA CESCON presentato da IVANO DE MATTEO

CINEMA QUATTRO FONTANE

nella sala 2, ore 23.30: MARATONA DARIO ARGENTO con videomessaggio

“L’uccello dalle piume di cristallo”, “Profondo rosso”, “Suspiria”

nella sala 3, ore 18.00: “Una famiglia perfetta” presentato dal regista PAOLO GENOVESE

CINEMA ADRIANO

nella sala 1 ore 18.30: “Cosa sarà” presentato dal regista FRANCESCO BRUNI con la presenza di ANDREA BOSCA

ore 23.30: MARATONA MAX BRUNO con la presenza di MASSIMILIANO BRUNO e GIORGIA CARDACI

“Nessuno mi può giudicare”, “Non ci resta che il crimine”, “Beata ignoranza”

CINEMA FARNESE

ore 21:45 e ore 23:30: ANTEPRIMA NAZIONALE “JODOROWSKY’S DUNE” di FRANK PAVITCH

NUOVO CINEMA AQUILA

ore 00.10 “La Passione come una corsa in salita” di LUCA IMMESI e FABIO MELONI

ore 00.20 “Amor Fati” di LUCA IMMESI

ore 00.40 “Terrafolle” di RICCARDO CECCHERINI

ore 01.00 “La seduzione spettrale” di RICCARDO CECCHERINI

ore 01.10 “L’occhio freddo” di RICCARDO CECCHERINI

ore 01.20 “Mondo Za” di GIANFRANCO PANNONE

3 luglio

BIBLIOTECA LAURENTINA | CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE – MARATONA ALFRED HITCHCOCK

ore 01:00 ROPE – NODO ALLA GOLA, con James Stewart, Brandon Shaw, Farley Granger

ore 02:30 IL SIGNORE E LA SIGNORA SMITH, con Cary Grant e Joan Fontaine

ore 04:30 REBECCA, con Laurence Olivier, Joan Fontaine

ore 06:30 ISOLA DEL PECCATO, con Carl Brisson, Malcolm Keen, Anny Ondra

ore 18:00 TABARIN DI LUSSO – CHAMPAGNE, con Betty Balfour, Gordon Harker, Jean Bradin,

ore 20:00 MURDER!, con Herbert Mashall e Norah Baring

ore 23:30 SPELLBOUND, con Gregory Peck e Ingrid Bergman

CINEMA ANDROMEDA

ore 19.30: MARATONA MAX BRUNO presentata da MASSIMILIANO BRUNO

“Nessuno mi può giudicare”, “Non ci resta che il crimine”, “Beata ignoranza”

CINEMA S.C.E.N.A.

ore 10.00: “Glassboy” di SAMUELE ROSSI con la presenza di GABRIEL MANNOZZI DE CRISTOFARO

ore 12.00: “Il buco in testa” con la presenza del regista ANTONIO CAPUANO e TERESA SAPONANGELO

ore 16.30: “Rosa pietra stella” di MARCELLO SANNINO

ore 18.30: “Il Tramite” con la presenza in sala del regista STEFANO REALI

ore 20.45: “Burraco fatale” con la regista GIULIANA GAMBA

ore 22.30: “La regola d’oro” di ALESSANDRO LUNARDELLI con SIMONE LIBERATI

CASA DEL CINEMA

ore 21.00: EVENTO FANTOZZI con la proiezione del documentario “La voce di Fantozzi”, con la presenza della famiglia VILLAGGIO e di EZIO GREGGIO

TIMVISION FLOATING THEATRE

Evento speciale dedicato a ORSON WELLES

CINEMA EDEN

nella sala 1, ore 20.00: NOTTI D’ARGENTO collegamento IN DIRETTA con il regista DARIO ARGENTO per la serata DAVID DI DONATELLO con PIERA DETASSIS. A seguire “L’uccello dalle piume di cristallo” presentato da VALERIA SOLARINO

ore 22.00: “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di ELIO PETRI presentato da FABRIZIO GIFUNI

nella sala 2

ore 19.00: “The Manchurian Candidate” presentato da SABINA GUZZANTI

ore 21.45: “La giusta distanza” presentato da VALENTINA LODOVINI con la presenza di ANDREA BOSCA

nella sala 3

ore 23.00: MARATONA DARIO ARGENTO

“L’uccello dalle piume di cristallo”, “Profondo rosso”, “Suspiria”

CINEMA QUATTRO FONTANE

nella sala 1

ore 21.30: “Occhi blu” presentato dalla regista MICHELA CESCON

nella sala 2

ore 23.30: MARATONA QUENTIN TARANTINO

CINEMA ADRIANO

nella sala 1

ore 11.00: “I Goonies” di RICHARD DONNER presentato da FABIA BETTINI e GIORGIA CARDACI

ore 19.00: “La doppia ora” di GIUSEPPE CAPOTONDI presentato da STEFANO SARDO

ore 21.00: “Peggio di così si muore” di MARCELLO CESENA presentato da CARLA SIGNORIS

nella sala 8

ore 18.00: “Le vite degli altri” di FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK presentato da CARLOTTA NATOLI

ore 20.30: “L’età imperfetta” presentato dal regista ULISSE LENDARO e ANNA VALLE

ore 22.30: “La ragazza con la pistola” di MARIO MONICELLI presentato da IRENE FERRI

nella sala 10

ore 18.00: “Arrivederci Saigon” presentato dalla regista WILMA LABATE

nella sala 5

ore 20.30: “Io la conoscevo bene” di ANTONIO PIETRANGELI presentato da PIERFRANCESCO FAVINO con la presenza di ELENA SOFIA RICCI

ore 23.30: MARATONA FANTOZZI

CINEMA FARNESE

ore 18:15: “La cordigliera dei sogni” di PATRICIO GUZMANN

ore 20.00: “Mi chiedo quando ti mancherò” di FRANCESCO FEI

ore 21:45 e ore 23:30: ANTEPRIMA NAZIONALE “JODOROWSKY’S DUNE” di FRANK PAVITCH

NUOVO CINEMA AQUILA

ore 00.10 “In her shoes” di MARIA IOVINE

ore 00.40 “My Tyson”‘ di CLAUDIO CASALE

ore 01.00 “La scienza dell’amore” di GAIA SIRIA MELONI

ore 01.10 “Mentre l’auto aspetta” di GAIA SIRIA MELONI

ore 01.15 “L’uomo che sorride” di GIANCARLO CASTELLI

4 luglio

BIBLIOTECA LAURENTINA | CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE – MARATONA ALFRED HITCHCOCK

ore 02:00 NOTORIUS, con Cary Grant e Ingrid Bergman

ore 04:00 VINCI PER ME, con Carl Brisson, Forrester Harvey, Ian Hunter, Lilian Hall-Davis

ore 05:30 LA FINESTRA SUL CORTILE, con Raymond Burr, Thelma Ritter, Wendell Corey, James Stewart, Grace Kelly, Bess Flowers.

ore 18:00 IL CLUB DEI TRENTANOVE, con Robert Donat, Madeleine Carroll,

Lucie Mannheim, Godfrey Tearle, Peggy Ashcroft.

CINEMA ANDROMEDA

ore 20.00: “School of Mafia” di ALESSANDRO PONDI presentato da GIUSEPPE MAGGIO, MICHELE RAGNO e GUGLIELMO POGGI

ore 22.00: “18 anni dopo” presentato dal regista EDOARDO LEO (chiude le Notti Bianche del Cinema)

CINEMA S.C.E.N.A.

17.30 “Tutto il mondo fuori” presentato dal regista IGNAZIO OLIVA

19.00 “Addio al nubilato” di FRANCESCO APOLLONI

21.30 “Progetto Panico” presentato dalla regista PAOLA RANDI

23.00 “Normal” presentato dalla regista ADELE TULLI

CINEMA EDEN

nella sala 2

ore 20.00: “Padrenostro” presentato dal regista CLAUDIO NOCE con la presenza di FABRIZIA SACCHI

CINEMA QUATTRO FONTANE

nella sala 3

ore 18.45: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

ore 21.30: “State a casa” di ROAN JOHNSON

CINEMA ADRIANO

nella sala 8

ore 11.00: “44 gatti”

ore 17.00: “Le WINX”

ore 19.00: “Will Hunting – Genio Ribelle” di GUS VAN SANT presentato da THOMAS TRABACCHI

nella sala 6

ore 18.00: “School of Mafia” di ALESSANDRO PONDI presentato da PAOLO CALABRESI e PAOLA MINACCIONI

nella Sala 3

ore 18.45 I PENGUIN BLOOM di GLENDYN IVIN

Sabato sarà il turno della Notte Europea dei Musei

Sabato 3 luglio, 19:00-22:00

Ingresso a 1,00€

Il Museo delle Civiltà aderisce all’iniziativa Notte Europea dei Musei con l’apertura straordinaria di sabato 3 luglio, dalle 19:00 alle 22:00, con ingresso a 1,00 €.

Tutte le loro iniziative al link: https://museocivilta.beniculturali.it/eventi-e-mostre/

Il 4 terza gratuita del 2021

nel Sistema Musei di Roma Capitale

Un’occasione, aperta a tutti, per visitare gratuitamente i musei civici, le mostre e i siti archeologici della Capitale

Si rinnova l’ingresso gratuito per tutti – residenti e non – nei musei civici, nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, nel percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello e nel Mausoleo di Augusto (quest’ultimo per chi è già munito di prenotazione).

È possibile anche fruire – dalle 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso) – della passeggiata serale nell’area archeologica dei Fori Imperiali con visita guidata itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di Cesare.

Sono inoltre visitabili dalle 9 alle 12 – con prenotazione obbligatoria allo 060608 – i due tratti delle Mura Aureliane di via Campania e viale Pretoriano, aperti per la prima volta al pubblico a partire dal .

L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (entro venerdì 2 luglio) oppure nei Tourist Infopoint.

Si possono visitare i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio.

E inoltre i Fori Imperiali – ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali, dalle 08.30 alle 19.15, ultimo ingresso 18.10 – l’area archeologica del Circo Massimo (fa eccezione alla gratuità la visita in realtà aumentata Circo Maximo Experience), dalle ore 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.50) e il Mausoleo di Augusto (per chi è già munito di prenotazione). Si potrà inoltre attraversare il percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello, dalle ore 9 alle ore 19.

I musei civici accolgono gratuitamente i visitatori con i capolavori delle collezioni permanenti e le numerose mostre temporanee in corso.

Ai Musei Capitolini il progetto espositivo multimediale L’eredità di Cesare e la conquista del tempo – nella Sala della lupa e dei Fasti antichi – narra la storia di Roma dalle sue origini agli albori dell’età imperiale grazie alla multimedialità; nell’Esedra di Marco Aurelio, la mano del colosso bronzeo di Costantino è stata ricomposta con il frammento ritrovato del dito in bronzo proveniente dal Museo del Louvre www.museicapitolini.org.

Al Museo di Roma Adolfo Porry-Pastorel L’altro sguardo. Nascita del fotogiornalismo in Italia, la prima grande personale dedicata al padre dei fotoreporter italiani, un pioniere dell’immagine politica, di costume, della società, che segna la nascita del nostro modo di guardare nella notizia www.museodiroma.it.

La mostra Napoleone e il mito di Roma, ai Mercati di Traiano – Musei dei Fori imperiali, è dedicata all’attività di scavo di Napoleone a Roma ed è legata al bicentenario della sua morte e alle ultime indagini archeologiche nell’area dei Fori Imperiali www.mercatiditraiano.it.

Un’ampia selezione di mosaici, capolavori delle collezioni capitoline poco conosciuti al grande pubblico, è invece esposta in Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline alla Centrale Montemartini www.centralemontemartini.org.

Back To Nature, nella sua seconda edizione, prevede l’installazione di opere realizzate da artisti d’arte contemporanea di fama internazionale al Parco dei Daini a Villa Borghese e la mostra Arte e Natura. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea, al Museo Carlo Bilotti, con opere della Sovrintendenza Capitolina legate al tema dell’ambiente www.mostrabacktonature.it.

Sono due le mostre fotografiche da visitare al Museo di Roma in Trastevere: al piano terra Chiamala Roma. Fotografie di Sandro Becchetti 1968- 2013 offre, attraverso circa 180 fotografie in bianco e nero, una rivisitazione personale e poetica di Roma. Al piano superiore Luciano D’Alessandro. L’ultimo idealista è dedicata a uno dei massimi protagonisti del fotogiornalismo italiano. www.museodiromaintrastevere.it.

È ancora l’imperatore francese il protagonista dell’esposizione Napoleone. Ultimo atto, al Museo Napoleonico, sulle vicende dell’esilio, la morte e il successivo processo di mitizzazione dell’imperatore francese www.museonapoleonico.it.

Nella mostra Katy Castellucci. La Scuola romana e oltre, al Casino dei Principi di Villa Torlonia, dipinti, disegni e altre opere rappresentano l’intero percorso creativo della pittrice lombarda e ricostruiscono l’ambiente artistico in cui si muoveva www.museivillatorlonia.it .

Ancora in tema di salvaguardia dell’ambiente naturale, il Museo Civico di Zoologia ospita la mostra La Via delle Api, un percorso attraverso il mondo delle api e i loro prodotti www.museodizoologia.it . E ancora, la Galleria d’Arte Moderna propone le esposizioni: «CIAO MASCHIO» Volto Potere e Identità dell’uomo Contemporaneo, che descrive l’evoluzione della rappresentazione e del ruolo dell’uomo contemporaneo nella società e l’influenza che questi cambiamenti hanno avuto sulle arti, in particolare dalla seconda metà degli anni Sessanta fino al presente periodo post-ideologico. La rivoluzione degli eucalipti, l’inedito concept espositivo ideato dall’artista Nina Maroccolo, realizzato nell’ambito delle iniziative per l’Earth Day 2021 www.galleriaartemodernaroma.it .

Mentre al Museo delle Mura la mostra Il Cinema in vetro espone i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri “Ettore Rolli” di Roma Capitale.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco La Vita Nova: l’amore di Dante nello sguardo di 10 artiste: nell’ambito di Dante700, un grande progetto tra arte e letteratura, ponte tra la grande tradizione e la sperimentazione contemporanea italiane www.museobarracco.it .

A Villa di Massenzio ISOLE, un progetto artistico elaborato da Tommaso Strinati con la fotografa Anna Budkova, e con l’ausilio del video-maker Francesco Arcuri. Una riflessione sull’attualità mediata attraverso la suggestione del luogo con il potente richiamo all’antico delle sue vestigia. www.villadimassenzio.it.

Fanno eccezione alla gratuità le mostre: Koudelka. Radici, al Museo dell’Ara Pacis, con oltre cento spettacolari immagini di più di cento siti archeologici del Mediterraneo; Roma. Nascita di una capitale 1870 -1915, al Museo di Roma, che presenta i grandi eventi dal 1870 fino agli anni del primo conflitto mondiale attraverso opere d’arte, dipinti, sculture, fotografie, materiali documentali e filmici; I marmi Torlonia. Collezionare capolavori ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli, prorogata fino al , con oltre 90 opere selezionate tra i 620 marmi catalogati e appartenenti alla collezione Torlonia, la più prestigiosa collezione privata di sculture antiche.

A queste tre mostre è consentito l’ingresso con biglietto ridotto ai possessori della MIC Card.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti si potranno seguire su www.museiincomuneroma.it e culture.roma.it e sui canali social di Roma Culture, del Sistema Musei e della Sovrintendenza Capitolina. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.