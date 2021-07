Grande Fratello Vip 2021, quando inizia? Svelate le opinioniste

Grande successo per il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Il noto programma Mediaset è pronto a tornare in tv, ma quando?

Grande Fratello Vip 2021: quando inizia

Dal prossimo autunno tornerà il Grande Fratelli Vip. Dopo il grande successo avuto l’anno scorso, che ha “costretto” i vertici di Mediaset ad allungare la durata del programma, la casa dei vip è pronta a tornare. Secondo quanto trapela l’appuntamento con Alfonso Signorini e co. è programmato per il prossimo autunno.

Come spiegato da Piersilvio Berlusconi, le puntate previste sono tredici con otto raddoppi settimanali, il lunedì e il venerdì. Come successo l’anno scorso, se il programma dovesse andar bene, le date si prolungheranno.

I concorrenti chi saranno?

Le opinioniste saranno Sonia Brunganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe. Il resto dei concorrenti verrà svelato nelle prossime settimane.