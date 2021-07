Brutto incendio tra Tivoli e Guidonia: in fiamme 20 ettari di verde

Brutto incendio nelle campagne tra Tivoli e Guidonia. Le fiamme sono divampate in zona San Luigi.

Il comunicato della protezione civile di Monterotondo

Rientrate da poco le tre squadre di volontari che dal tardo pomeriggio di oggi sono state impegnate nello spegnimento dell’incendio che si è sviluppato in zona San Luigi.

Un ringraziamento agli amici della Mentana Protezione Civile per il supporto nello spegnimento.

Ricordando l’Ordinanza di divietò assoluto di accensione fuochi, ci raccomandiamo in una particolare e maggiore attenzione in questi giorni caldi e ventosi.