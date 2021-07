Arianespace dispiega con successo 36 satelliti della costellazione OneWeb

Il nuovo lancio di OneWeb mette in orbita complessivamente 36 nuovi satelliti della costellazione. Dopo questo ottavo lancio di OneWeb, Arianespace ha schierato 254 satelliti in orbita terrestre bassa per la costellazione. Il volo ST33, condotto da Arianespace e dalla sua affiliata Starsem, ha messo in orbita un numero sufficiente di satelliti, consentendo a OneWeb di fornire servizi di connettività in Canada, Regno Unito, Nord Europa, Alaska e regioni artiche entro la fine degli anni. Eseguito giovedì 1 luglio alle 21:48 precise. ora locale al cosmodromo russo di Vostochny (12:48 UTC), il volo Soyuz ST33 è decollato con 36 nuovi satelliti OneWeb a bordo, portando dopo il successo dello spiegamento la dimensione della flotta in orbita a 254. Il volo ST33 è stata la 58a missione Soyuz trasportata da Arianespace e dalla sua affiliata Starsem. "Questo nuovo lancio è stato molto speciale, segnando il completamento dell'ambizione 'Five to 50' di OneWeb di portare in orbita i satelliti necessari per abilitare i servizi di connettività al 50° parallelo e oltre entro la fine degli anni che include Canada, Regno Unito, Nord Europa, Alaska e regioni artiche", ha affermato Stéphane Israël, amministratore delegato di Arianespace e Starsem. "Congratulazioni a tutti i team che hanno reso un successo questo ottavo lancio dedicato ai satelliti di OneWeb!" Finora Arianespace ha lanciato 254 satelliti OneWeb attraverso otto lanci Soyuz. Arianespace effettuerà altri 11 lanci Soyuz per OneWeb fino al 2021 e al 2022. Questi lanci consentiranno a OneWeb di completare l'implementazione della sua intera costellazione globale di satelliti in orbita terrestre bassa entro la fine del 2022. La missione di OneWeb è creare una piattaforma di connettività globale attraverso una costellazione di satelliti di nuova generazione in orbita terrestre bassa. La costellazione OneWeb fornirà connettività ad alta velocità e bassa latenza a un'ampia gamma di settori di clienti, tra cui l'aviazione, la navigazione, le imprese e i governi. Al centro del suo scopo, OneWeb cerca di portare la connettività nei luoghi più difficili da raggiungere, dove la fibra non può raggiungere, e quindi colmare il divario digitale. Il primo appaltatore del satellite è OneWeb Satellites, una joint venture di OneWeb e Airbus Defence and Space. I satelliti sono stati prodotti in Florida, negli Stati Uniti, nei suoi stabilimenti di produzione di satelliti all'avanguardia in grado di costruire fino a due satelliti al giorno su una linea di produzione in serie dedicata all'assemblaggio, all'integrazione e ai test di veicoli spaziali.