Incidente avvenuto poco fa all’altezza della barriera di Roma Sud e l’uscita di Monte Porzio Catone. Il sinistro è avvenuto sull’autostrada A1 nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 luglio 2021. Sono segnalate lunghe code tra la barriera e la suddetta uscita, in direzione della A1 Roma-Napoli.

Incidente tra Roma Sud e Monte Porzio Catone oggi sull’autostrada A1: lunghe code

Come visibile anche dalla foto in diretta registrata dalla webcam di Autostrade per l’Italia, c’è molto traffico, con auto ferme e l’intervento del personale autorizzato per la rimozione dei detriti, oltre che delle forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito. Ancora non si conoscono le dinamiche dell’incidente e nemmeno se vi siano stati feriti.

A tal proposito, così come sulle notizie riguardanti la viabilità per gli automobilisti, potrebbero seguire aggiornamenti quanto prima. La notizia è stata diffusa da Astral infomobilità.

Aggiornamento

Circolazione bloccata con 4km di coda intorno alle 16:30.