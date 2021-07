Nuovo appello affinché si ritrovi Maria Teresa Fuscà, la 74 anni scomparsa il 31 maggio 2021 da Roma, quartiere Cinecittà. La popolare trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? ha nuovamente parlato della donna, nella speranza che qualcuno abbia notizie di lei.

Nuovo appello per Maria Teresa Fuscà, la 74enne scomparsa da Cinecittà il 31 maggio

La sorella dell’anziana è molto preoccupata poiché dal 31 maggio di quest’anno non ha più sue notizie. Maria Teresa Fuscà è descritta come una persona generosa, a cui piace aiutare le persone in difficoltà. Tra le sue abitudini ricorrenti quella di fare lunghe passeggiate notturne nel quartiere dove risiedeva, Cinecittà, appunto.

Non ha con sé il cellulare, ma ha le fotocopie dei documenti e questo potrebbe essere fondamentale per riconoscerla.

La scheda di Chi l’ha visto?

Maria Teresa Fuscà

Sesso: F

Età: 74 (al momento della scomparsa)

Corporatura: esile

Statura: 150 cm.

Occhi: neri

Capelli: rasato

Scomparso da: Roma, zona Cinecittà

Data della scomparsa: 31/05/2021

Qui è possibile leggere la scheda e vedere i video appelli, oltre che le foto della donna.

Ieri si è riparlato della scomparsa della donna, con l’appello di un’amica:

“Se non vuoi vedere nessuno facci solo sapere che esisti”: Appello dell’amica di Maria Teresa, scomparsa il 31 maggio da Roma, zona Cinecittà. Cosa le è successo?