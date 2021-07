Segnalati ritardi causa soccorso dei sanitari a un passeggero in zona Cavour. In questi istanti, si registrano disagi per l’utenza della metro di Roma B e B1. Il servizio risulta infatti rallentato sull’intera tratta.

Malore passeggero a Cavour: servizio rallentato su intera tratta della Metro B/B1

L’episodio è avvenuto tra la tarda mattinata di e il primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 luglio 2021. Ancora non si conoscono i dettagli del malore, ma non si esclude che le forti ondate di caldo di queste ore abbiano potuto contribuire a quanto avvenuto. Ancora non ci risultano comunicazioni ufficiali in merito, ma si lavora per ripristinare il servizio ordinario. Possibile che saranno predisposte navette in caso di ulteriori e consistenti ritardi.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla viabilità sulla Metro B e B1 di Roma nei prossimi minuti. Il tutto, nella speranza che la persona si sia ripresa dal malore subìto. Anche a tal proposito, seguiranno aggiornamenti in caso di novità.

Foto di repertorio