Poste Italiane ricerca Specialista Senior Sviluppo Prodotti, come riportato da Circuito Lavoro. Ecco tutti i dettagli sul profilo professionale richiesto, i requisiti necessari e come inviare la candidatura.

Poste Italiane assume uno Specialista Senior

Poste Italiane è una delle più grandi realtà del comparto logistico in Italia. Nata nel 1962 è ad oggi una delle aziende più ambite d’Italia, in quanto in grado di offrire opportunità professionali di alto livello e al tempo stesso contratti e inserimenti stabili e vantaggiosi. L’azienda è spesso alla ricerca di nuovi talenti da inserire in organico, candidati con o senza esperienza desiderosi di mettersi alla prova in un contesto lavorativo dinamico e stimolante. A questo proposito, Poste Italiane ha appena pubblicato un nuovo annuncio per la ricerca di uno Specialista Senior Sviluppo Prodotti.

Questa figura avrà le seguenti mansioni:

curare, con il supporto della funzione Compliance, la redazione e l’ aggiornamento della documentazione d’offerta e la gestione dei contratti con i partner;

gestire, collaborando con le funzioni interne della Sgr, le Società del Gruppo ed i partner esterni, progetti, iniziative e campagne legate all’evoluzione della gamma prodotti e dei servizi connessi e i relativi documenti formativi ed informativi rivolti alla clientela ed al collocatore.

Per candidarsi bisognerà avere almeno 3-4 anni di esperienza nello stesso ruolo, essere laureati (preferibilmente in Giurisprudenza) e possedere una conoscenza avanzata dei principali applicativi tipici del ruolo. Costituiscono inoltre titoli preferenziali eventuali abilitazioni alla professione di consulente /analista finanziario. Il candidato ideale dovrà mostrare anche una certa motivazione ad esprimere una leadership tecnica e professionale, in un contesto stimolante e altamente professionalizzato. Completa il profilo un’ottima capacità di problem solving e di interazione con tutte le funzioni aziendali.

Come candidarsi

La posizione e i relativi requisiti necessari possono essere approfonditi direttamente sul sito di Poste Italiane. Per candidarsi, bisognerà registrarsi e compilare il form online. Ulteriori aggiornamenti e novità sugli annunci di lavoro in Poste Italiane sono disponibili qui.