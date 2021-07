Ferrovie dello Stato cerca numerose figure da inserire nel proprio organico a luglio 2021. Siete interessati alle offerte di lavoro Ferrovie dello Stato per luglio 2021? Allora leggete di seguito per avere maggiori informazioni sui requisiti utili e su come fare per candidarsi con successo.

Offerte di lavoro Ferrovie dello Stato per luglio 2021

Luglio 2021 sarà dunque un mese di importanti assunzioni all’interno del popolare gruppo ferroviario. Diverse sono le sedi interessate dalle nuovi assunzioni, ecco un breve elenco delle posizioni aperte, dei requisiti di cui essere in possesso per candidarsi e di come fare per inviare la domanda.

Specialista energetico

Requisiti: laurea Triennale e/o Magistrale in area Ing. Civile e Ambientale e/o area Ing. Industriale. Da tenere presente che costituisce titolo preferenziale l’iscrizione in elenchi regionali di certificatori energetici di edifici e l’abilitazione all’esercizio della professione. Inoltre, conoscenza della normativa del settore del rendimento energetico in edilizia, delle tecniche costruttive dei componenti edilizi rilevanti per le prestazioni energetiche degli edifici. Esperienza di almeno 2 anni.

Sede: Roma

Progettista segnalamento ertms

Requisiti: diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area dell’Ing. Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, Elettrotecnica. Pregressa esperienza di almeno due anni nel settore del segnalamento ferroviario. Ancora, ottima conoscenza di Windows, del pacchetto Office.

Sede: Roma

Altre opportunità

Assistenti lavori Realizzazione Opere Tecnologiche

Requisiti: diploma Tecnico in ambito industriale e/o Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica/Elettrotecnica /Meccanica. Ancora, pregressa esperienza nel settore impianti di segnalamento ferroviario/sistemi tecnologici ferroviari, impianti di Trazione Elettrica e Luce Forza Motrice oltre i cinque anni, di cui preferibilmente almeno tre svolti nel ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori. Pregressa esperienza di minimo tre anni maturata in cantiere nell’ambito della realizzazione di progetti Trazione Elettrica e Luce Forza Motrice, gestione lavori interferenti con l’esercizio ferroviario nell’ambito della DL/SL.

Sede: Milano

Geologo, categorie protette

Requisiti: Laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio o Scienze geofisiche o Scienze geologiche o Scienze della Terra . In alternativa conseguimento del diploma universitario in Geologia o Geologia per la protezione dell’ambiente o Prospettore geologico. Ancora, iscrizione alla sezione A o B dell’Albo Nazionale dei Geologi, ottima conoscenza degli applicativi Office.

Sedi: Roma e Firenze

Come candidarsi