Ieri mattina, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato un 35enne romano, con precedenti, quale autore dello scippo avvenuto in strada qualche minuto prima ad Ostia.

La vicenda

Il giovane, che è anche un detenuto domiciliare per reati contro il patrimonio presso una struttura residenziale, violando le prescrizioni del giudice si è illecitamente allontanato dal luogo di detenzione e, con una banale scusa, ha fermato un’auto condotta da un pensionato, che transitava in via Capo Palinuro.

Mentre l’anziano era intento a dare le indicazioni richieste, l’uomo gli ha strappato di mano il borsello, scappando immediatamente a piedi nelle vie limitrofe. Nella sua fuga, il ladro ha anche travolto una donna che si trovava sul marciapiede, la quale, cadendo a terra, è dovuta ricorrere anche alle cure dei sanitari del 118.

La pattuglia dei Carabinieri che vigilava la zona, prontamente allertata dalla Centrale Operativa della Compagnia Roma Ostia, è immediatamente intervenuta sul luogo e, acquisita la descrizione del ladro, ha circoscritto la zona, incominciando a dare la caccia al malvivente che in breve è stato individuato in una strada vicina.

I Carabinieri lo hanno bloccato e l’hanno arrestato per furto, lesioni personali ed evasione. È stato poi portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. L’intera refurtiva è stata interamente recuperata e subito riconsegnata alla vittima.

Foto di repertorio