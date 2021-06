È uscito di casa in zona Bufalotta e non ha fatto più ritorno a casa. Si tratta di Alessio Esposito, un ragazzo di soli 16 anni.

16enne scompare dalla zona Bufalotta di Roma: l’appello

Sui social in questo momento sta girando la notizia della scomparsa di un giovane ragazzo di 16 anni di nome Alessio Esposito. I familiari sono disperati tanto da aver contattato la famosa Associazione Penelope Lazio, utile per le famiglie che hanno vissuto l’esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie.

La descrizione

E’ alto 1.75 m e pesa circa 50 kg, ha i capelli biondo scuro ricci e occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava un pantalone color beige e una maglietta viola a mezze maniche. Per informazioni e avvisamenti contattare il pronto Penelope al numero 339.6514799 o il pubblico soccorso al 112.