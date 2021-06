Val Melaina. Fiamme in un supermercato: intervengono i Vigili del Fuoco

Ieri, 29 giugno 2021, alle ore 4:00 circa, la S.O. ha inviato alcune squadre in via Monte Cervialto, zona Val Melaina, per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un supermercato.

Incendio in un supermercato

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario a causa di un incendio divampato all’interno di un’attività commerciale, precisamente di un supermercato.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Intervenuta sul posto la squadra VV.F di Nomentano (6/A), l’autoscala (AS/6), una botte (AB/6) ed il carro autoprotettori.