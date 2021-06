Come creare un ebook dall’inizio alla fine Body

Un vecchio adagio diceva che nella vita bisogna piantare una pianta, avere un figlio e scrivere un libro. Oggi con e-book è molto più semplice di quello che tu possa pensare. Va da sè che ti spieghiamo cosa fare, ma la qualità del contenuto e il fatto che farai o meno colpo sul tuo potenziale pubblico, dipende da quanto hai la vena dello scrittore.

Un occhio alla forma e al contenuto

Oggigiorno uno dei maggiori canali di fruizione degli ebook e sicuramente Kindle promosso da Amazon, è; anche un ebook creator gratis come ce ne sono tanti e validi online. A differenza di quella che è la stesura di un libro classico, che si poteva fare in Word e poi formattarlo, pensando a una stampa classica, l’ebook ha un tipo di fruizione completamente differente.

Questo che cosa implica? Implica il fatto che il maggior sforzo che tu devi fare è di dedicarti al tuo contenuto in maniera che sia valido. Insistiamo su questo perchè è l’unico modo per poter portare avanti le vendite al di là di una buona formattazione e un buon posizionamento.

Detto questo, dovrai attenerti a qualche regola per poterlo formattare al meglio, affinchè sia fruibile dal tuo pubblico. Andiamo a vedere insieme quindi la forma.

Qualche suggerimento basico

Il tuo ebook dovrà avere un indice cliccabile, in maniera che tu possa andare direttamente ai vari capitoli. Esistono quindi capitoli e sotto capitoli. Devi quindi creare prima di tutto l’indice per avere uno schema di quello di cui andare a scrivere, dopodichè incominciare a stendere il tuo libro. Questo è fondamentale soprattutto se parliamo di libri che non siano novelle

I maggiori formati

I formati in cui il tuo libro deve essere salvato sono EPub, per cui poi può essere caricato su una piattaforma digitale ed essere fruito con molta tranquillità. Può essere anche un file in pdf, benchè abbia una struttura più statica o un file in Word quell’ora tu puoi andassi a creare un ebook su una piattaforma digitale.

La prima fase vede la stesura in un file di Word con una formattazione normale, dei titoli e sottotitoli per i capitoli. Se vuoi, la differenza con libro normale che puoi aggiungere anche degli hyperlink che rimandino poi ad un sito esterno. L’importante è che il sommario sia attivo, come abbiamo detto, per cui linkando su un titolo di un capitolo di un sottocapitolo si possa andare direttamente alla parte interessata del libro. Tutto questo è fattibile con facilità in Word.

Una volta terminato e formatta tutto il tuo file deve essere salvato una versione in formato doc e in formato HTML. Il formato doc ti serve per caricarlo su una qualunque piattaforma digitale: abbiamo detto che Amazon stesso accetta un formato Word, mentre il formato HTML ti servirà per convertire il tuo ebook nel formato EPub Uno dei programmi più gettonati per la conversione è sicuramente Calibre.

Elementi immancabili

Alcuni elementi immancabili, che dovrai creare, sono sicuramente:

Una copertina accattivante. Sarebbe meglio che tu creassi qualche cosa di personalizzato e non basandoti solo sul tuo template di base. Canva, Crello e Calibre La descrizione, che essendo su web deve essere breve e accattivante e tenta magari di fare una ricerca delle parole chiave per andare a cogliere e anche a livello SEO il lettore che fosse potenzialmente interessato.

Una volta creati tutti questi elementi puoi procedere alla pubblicazione online dal tuo ebook.

Dove pubblicare?

Ci sono piattaforme più o meno gratuite in cui puoi pubblicare il tuo ebook. Annualmente vengono presentati una serie di concorsi per ebook che hanno poi dei finanziamenti, per promuovere il tuo prodotto. Uno fra questi, però solo per i libri di narrativa, è Storytelling promosso da Amazon stesso.

Amazon è sicuramente una delle piattaforme base su cui non puoi prescindere: la sua visibilità grazie anche ai programmi Prime e Unkindle, permettono un grosso lancio del tuo ebook e delle campagne marketing in modo molto capillare.

Un altro sito buono per la pubblicazione è sicuramente Lulu, ma è soprattutto adatto per libri in lingua straniera, visto che ha delle convenzioni con le librerie Burns & Nobles che sono dei capisaldi per la letteratura americana e inglese.

Una piattaforma di tipo internazionale, se il tuo libro deve essere presente anche su siti di tipo straniero è Smashword. Vale la pena se il tuo libro è comunque dedicato veramente a un pubblico internazionale.

Per quanto in questo momento la pubblicazione di nuovi libri sia sospesa bisogna tener d’occhio anche Google libri, che permetteva una buona pubblicazione e dopodichè, essendo Google stesso promotore dei suoi libri, tenta di posizionarli al meglio, anche nel suo store, per poterne promuovere le vendite. Il guadagno dell’autore era circa il 70%. Anche se non è attivo per nuovi autori in questo momento, è sempre da tenere d’occhio perchè non si sa mai che sblocchi le iscrizioni e si possa aggiungere anche il tuo ebook.