Minerva, sciopero generale igiene ambientale: mercoledì a rischio i servizi

Sciopero generale nell’igiene ambientale, a rischio mercoledì i servizi di Minerva Ambiente

Minerva Ambiente informa che, in relazione alla proclamazione dello sciopero generale dei lavoratori del comparto dell’igiene ambientale promosso dalle organizzazioni sindacali Fiadel, Cgil, Cisl, Ultratrasporti per l’intera giornata di domani (mercoledì 30 giugno) non sarà garantito il regolare svolgimento dei servizi nei Comuni di Colleferro, Segni, Gavignano, Labico, Carpineto Romano, Gavignano, Nemi, Gorga, Capranica Prenestina.

Saranno garantiti i servizi essenziali previsti per legge. Il servizio riprenderà regolarmente giovedì (1 luglio).