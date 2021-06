Lazio. A rischio slittamento 100mila prenotazioni Pfizer. L’aggiornamento sulla situazione vaccini

Nella Regione Lazio è stata superata la quota delle 5 milioni di vaccinazioni. Sollevate in questi giorni incertezze sulle prossime somministrazioni, in quanto mancherebbero le dosi del vaccino Pfizer.

Come dichiarato dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, in un’intervista rilasciata a la Repubblica, sarebbero 100mila le prenotazioni a rischio slittamento e le prenotazioni per il Pfizer risultano chiuse in questo momento. In ogni caso, si punta all’immunità di gregge entro il mese di agosto.

Aggiornamento sulla situazione vaccini

Come riportato dal portale di Salute Lazio, alla mezzanotte di ieri, 28 giugno 2021, sono state superate le 5 milioni e 100 mila somministrazioni. 2 milioni di cittadini hanno completato il percorso vaccinale, pari al 41% della popolazione over 18.

Di seguito, le percentuali di copertura per classi d’età:

– Over 80: 95%

– Over 70: 90%

– Over 60: 83%

– Over 50: 70%

– Over 40: 60%

Foto di repertorio