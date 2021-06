Poco dopo le 11:20 di questa mattina, 29 giugno 2021, sulla A24 Roma – Teramo, è stato chiuso il tratto tra San Gabriele e Assergi in entrambe le direzioni, per un camion in fiamme in galleria, al km 126 verso Roma. Al momento, il veicolo è stato spento.

A24 Roma-Teramo, veicolo in fiamme

All’ interno dei tratti chiusi il traffico è bloccato.

Chi è in viaggio verso Roma deve uscire a San Gabriele e può rientrare ad Assergi dopo aver percorso la viabilità ordinaria; percorso inverso per chi è diretto a Teramo.

Sul posto sono presenti il personale della Strada dei Parchi, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanico.

Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Foto di repertorio