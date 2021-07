Primi giorni della settimana conditi da tempo incerto e temperature in leggera risalita nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per mercoledì e giovedì, rispettivamente 21 e 22 luglio 2021 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo in provincia di Roma 21-22 luglio 2021

Mercoledì: giornata di sole, con probabilità di rovesci pari al 10%. Umidità attesa al 42% e raffiche di vento nella media: 19 km/h.. Temperature quasi stabili: 34 la massima e 21 la minima.

Giovedì: giornata di sole: possibilità di rovesci pari al 10%. Umidità attesa al 42% e raffiche di vento nella media: 18 km/h.. Temperature stabili: 34 la massima e 21 la minima.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 21-22 luglio 2021

Mercoledì: giornata nuvolosa, con probabilità di rovesci pari al 15%. Umidità attesa al 47% e raffiche di vento nella media: 10 km/h.. Temperature quasi stabili: 33 la massima e 20 la minima.

Giovedì: giornata di possibile maltempo: possibilità di rovesci pari al 50%. Umidità attesa al 48% e raffiche di vento nella media: 10 km/h.. Temperature stabili: 33 la massima e 19 la minima.

Dunque, due giornate di tempo buono in parte in Ciociaria e ottimo nella zona della Città Metropolitana di Roma, quelle del 21 e del 22 luglio 2021. Temperature che salgono un po’ rispetto a quelle della precedente settimana. Venti leggermente più fastidiosi della media. Probabile che ci siano precipitazioni e fenomeni di maltempo in questi due giorni in provincia di Frosinone, soprattutto nella giornata di giovedì.

Tutto sommato, la perturbazione che ha interessato anche le nostre zone lo scorso fine settimana sembra essersi definitivamente eclissata, lasciando spazio al ritorno vero e proprio dell’estate.

Restate sintonizzati per scoprire che tempo farà e quali saranno le previsioni meteo per il fine settimana!